Уральские скалолазы выиграли для России первенство мира
13 сентября 2010, 17:35СпортОльга
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Скалолазы Ямала, Свердловской и Челябинской областей принесли сборной России 8 из 10 наград на первенстве мира в шотландском Эдинбурге. Серебро в лазании на скорость завоевал тагильчанин Богдан Посьмашный.
Как отмечает «УралИнформБюро», в общекомандном зачете сборная России уверенно заняла первое место, набрав 1 379 очков. Ближайшие соперники, команды США и Польши, уступили ей соответственно 770 и 888 баллов. Всего в состязаниях приняли участие свыше 500 спортсменов из 39 стран мира в возрасте от 14-ти до 19-ти лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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