Уральские скалолазы выиграли для России первенство мира

Как отмечает «УралИнформБюро», в общекомандном зачете сборная России уверенно заняла первое место, набрав 1 379 очков. Ближайшие соперники, команды США и Польши, уступили ей соответственно 770 и 888 баллов. Всего в состязаниях приняли участие свыше 500 спортсменов из 39 стран мира в возрасте от 14-ти до 19-ти лет.