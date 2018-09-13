Сотрудница ППС Нижнего Тагила отмечена за особые заслуги в спорте

Подполковник полиции Вячеслав Шведчиков вручил сотруднице взвода ППС благодарственное письмо от имени Ибрагима Абдулкадырова «за активное участие в спортивной жизни МУ МВД России «Нижнетагильское», высокие результаты, личный вклад в популяризацию спорта» и памятный подарок.

Любовь Новгородцева второй год подряд одерживает победу в забеге на небоскреб «Высоцкий» в Екатеринбурге. Помимо этого сотрудница правоохранительных органов неоднократно побеждала в Первенствах и Чемпионатах ГУ МВД России по Свердловской области по кроссу, лыжным гонкам, зимнему служебному двоеборью, стрельбе из пистолета Макарова, летнему служебному биатлону.

В июле 2016 года Любовь Новгородцева стала чемпионкой МВД России по служебному биатлону в составе сборной ГУ МВД России по Свердловской области.

В 2017 она завоевала серебро на Международном марафоне «Конжак» в Карпинске, также выиграла Всероссийские соревнования Центрального Совета «Динамо» в Перми.