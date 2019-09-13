В Екатеринбурге разбирают стадионы, построенные к ЧМ-2018

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Стадионы «Калининец» и «Химмаш» в Екатеринбурге, построенные к ЧМ-2018, начали реконструировать, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Стадионы будут реконструированы для постоянного использования, там будут заниматься школьники. На «Химмаше» заменят покрытие футбольного поля, поставят ворота, нанесут разметку и установят ограждение. Стоимость работ — 17,6 миллиона рублей.
Реконструкция «Калининца» обойдется в 68,8 миллиона рублей. Там появятся площадки для занятий воркаутом, волейбольные и баскетбольные площадки, беговые дорожки.
Контракт на реконструкцию объектов получило ООО «Вектор».
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