Екатеринбург рассчитывает на матч сборной России по футболу в 2020
Сегодня, 12:48СпортФото: pixabay.com
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Матч национальной сборной России по футболу в 2020 году может пройти в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости».
Сюжеты: Екатеринбург
Если Российский Футбольный Союз посчитает, что город хорошо справился с матчем молодежных сборных России и Польши, возможно, он позволит провести матч главной команды в следующем году, сказал президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.
Ранее на стадионе «Екатеринбург-Арена» был проведен отборочный матч для турнира чемпионата Европы 2021 года. В нем приняли участие сборные России и Польши. Матч завершился со счетом 2:2.
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