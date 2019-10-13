Фигуристка из Нижнего Тагила заняла второе место на международных соревнованиях
Сегодня, 14:22СпортФото: pixabay.com
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Тагильчанка Майя Хромых завоевала серебряную медаль на соревновании, посвященном памяти призера олимпийских игр Дениса Тена, сообщает ИА «Все Новости».
Первое место досталось россиянке Дарье Усачевой.
Спортсмены из 19 стран приняли участие в международных соревнованиях в Казахстане. В произвольной программе и по итогам соревнования победу одержала Усачева. Ее результат — 211 баллов.
13-летняя Майя Хромых, которая начала свою спортивную карьеру в Нижнем Тагиле, набрала 191 балл. На третьем месте — фигуристка из Болгарии Мария Левушкина. Она получила 153 балла.
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