Комментатор с «Матч-ТВ» раскритиковал «Екатеринбург-арену»

Помня об уральском гостеприимстве, уверен, это лучшая половина поля. От руководства стадиона никакого толка, они считают, что это отличное место для того, чтобы разглядеть бесконечные 0:3 в исполнении Урала. Доводы о том, что чтобы увидеть угловой удар или аут справа, нужно с ногами забраться на стол, не работают. Либо тут, либо на улице — вот что предлагают. Больше негде, написал господин Нагучев в своем Телеграм-канале.

Также он рассказал, что его коллега Михаил Моссаковский, который недавно тоже работал на одном из матчей, решил убедиться, что на стадионе комнат с нормальным обзором больше нет.

Оказалось, что они есть, но в первой расположены сервера и провода, вторая закрыта, а третью заняли сотрудники ФСБ.