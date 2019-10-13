Юная екатеринбурженка заняла первое место на чемпионате мира по шахматам
Сегодня, 12:14СпортФото: федерация шахмат Свердловской области
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Лея Гарифуллина победила в чемпионате мира по шахматам. Она получила золотую медаль в возрастной категории девушек до 16 лет, сообщает региональная Федерация шахмат.
Воспитанница Гроссмейстерского центра им. Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области и Уральской шахматной академии приняла участие в турнире, который проходил в индийском городе Мумбаи. Она набрала 8,5 очков из возможных 11 и по дополнительным показателям вышла вперед своей соперницы — Назерке Нургали из Казахстана.
В течение всего турнира Лея Гариффулина ни разу не проиграла. У нее насчитывается шесть побед и пять партий, завершенных вничью. У девушки уже есть титул чемпионки мира по блицу до 14 лет.
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