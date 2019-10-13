Юная екатеринбурженка заняла первое место на чемпионате мира по шахматам

Воспитанница Гроссмейстерского центра им. Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области и Уральской шахматной академии приняла участие в турнире, который проходил в индийском городе Мумбаи. Она набрала 8,5 очков из возможных 11 и по дополнительным показателям вышла вперед своей соперницы — Назерке Нургали из Казахстана.

В течение всего турнира Лея Гариффулина ни разу не проиграла. У нее насчитывается шесть побед и пять партий, завершенных вничью. У девушки уже есть титул чемпионки мира по блицу до 14 лет.