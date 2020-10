Чемпион мира Шахрай назвал претензии Плющенко к судьям необоснованными

Чемпион мира 1980 года по фигурному катанию Сергей Шахрай считает, что Евгений Плющенко напрасно выдвигал претензии к арбитрам по поводу оценок за выступление Александры Трусовой в короткой программе на втором этапе Кубка России.

Об этом Шахрай рассказал в интервью «Советскому спорту», подводя итоги соревнований, которые на минувших выходных прошли в Москве: «Короткая программа ознаменовалась скандалом, – сказал Шахрай. – Евгений Плющенко предъявил претензии к арбитрам по поводу короткой программы Саши Трусовой, которая сейчас является его ученицей. Он посчитал, что выступление его подопечной судьи недооценили. Должен сказать, что обслуживала эти соревнования бригада очень опытных арбитров, которые судят крупные международные соревнования. Евгений, наоборот, должен быть им благодарен, что арбитры выставили Александре объективные оценки. И тем самым показали, что тренеру и его ученице еще нужно поработать над короткой». Напомним, занимавшая третье место после короткой программы ученица Плющенко Александра Трусова в итоге стала победителем этапа Кубка России.

