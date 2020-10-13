Уральский боец примет участие в состязании в Санкт-Петербурге

По версии Tapology оба спортсмена входят в топ-100 сильнейших тяжеловесов мира. Уралец Иван Штырков участвовал в 19 поединках, из которых лишь один проиграл и один перевел в ничью, а Магомед Исмаилов, выступивший в том же количестве боев, проиграл дважды и один раз добился результата в ничью.