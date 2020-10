Уральский боец примет участие в состязании в Санкт-Петербурге

Боец ММА Иван Штырков из Екатеринбурга в декабре 2020 года примет участие в бою в Санкт-Петербурге, сообщает «Областное ТВ».

Соперником уральца будет Магомед Исмаилов, одолевший Александра Емельяненко. Состязание двух бойцов, которые не раз заявляли, что готовы выйти друг против друга, будет ключевым событием вечера на турнире АСА 114. Ранее Исмаилов выступал в среднем весе, а Штырков — в полутяжелом, но в декабре 2019 года уралец впервые предпринял попытку похудеть до 84 килограммов, что привело к первому поражению в спортивной карьере. Магомед же стартовал в категории тяжелого веса в июле и сумел победить Александра Емельяненко. По версии Tapology оба спортсмена входят в топ-100 сильнейших тяжеловесов мира. Уралец Иван Штырков участвовал в 19 поединках, из которых лишь один проиграл и один перевел в ничью, а Магомед Исмаилов, выступивший в том же количестве боев, проиграл дважды и один раз добился результата в ничью. Напомним, Тагильский спортсмен примет участие в чемпионате мира по гиревому спорту.

