Уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев дебютировал в НХЛ

Уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев дебютировал в НХЛ
Уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев дебютировал в НХЛ
Вчера, 22:18СпортФото: 1MI
20-летний Павел Дорофеев из Нижнего Тагила принял участие в своем первом матче в составе команды Национальной хоккейной лиги Vegas Golden Knights.

Павел играет на позиции нападающего, его номер 16. В матче против Сиэтла тагильчанин получил 4:07 игрового времени. В первом периоде он сыграл 4 смены и еще на одну вышел во втором. В прошлом сезоне молодой человек провел 24 матча за фарм-клуб «рыцарей», сообщает АН «Между строк».

Напомним, Павел Дорофеев из Нижнего Тагила заключил контракт на три года с командой НХЛ «Вегас Голден Найтс». По контракту тагильчанин стал членом «Хендерсон Сильвер Найтс» (резервной команды «Вегас Голден Найтс») и теперь играет в Американской хоккейной лиге.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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