Уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев дебютировал в НХЛ

Павел играет на позиции нападающего, его номер 16. В матче против Сиэтла тагильчанин получил 4:07 игрового времени. В первом периоде он сыграл 4 смены и еще на одну вышел во втором. В прошлом сезоне молодой человек провел 24 матча за фарм-клуб «рыцарей», сообщает АН «Между строк».