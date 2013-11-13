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«Старый соболь» взял реванш: продолжается Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Старый соболь» взял реванш: продолжается Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд

13 ноября 2013, 17:00Спорт
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