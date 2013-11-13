«Старый соболь» взял реванш: продолжается Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд
13 ноября 2013, 17:00Спорт
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10 и 11 ноября в спортивном зале «Старый соболь» прошли очередные игры Чемпионата России по баскетболу среди мужских команд высшей лиги.
Тагильская команда «Старый соболь» принимала у себя дома команду «Союз» из города Заречный. Повторный матч баскетболисты «Старого соболя» с командой «Союз» завершили со счетом 78 : 65. Помня о поражении в первом матче, тагильчане с первых минут встречи завладели игровой инициативой. Преимущество «Старого соболя» по ходу игры достигало двадцати очков. Надо отдать должное подопечным главного тренера «Союза» Александра Дранкова, игравшего в составе «Старого соболя» ещё в 1998-1999г., которые выглядели очень достойно и смогли сократить разницу в счёте.
Добавим, 21-22 ноября вновь на своей площадке «Старый соболь» сыграют с тобольским «Нефтехимиком».
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