«Старый соболь» взял реванш: продолжается Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд

Тагильская команда «Старый соболь» принимала у себя дома команду «Союз» из города Заречный. Повторный матч баскетболисты «Старого соболя» с командой «Союз» завершили со счетом 78 : 65. Помня о поражении в первом матче, тагильчане с первых минут встречи завладели игровой инициативой. Преимущество «Старого соболя» по ходу игры достигало двадцати очков. Надо отдать должное подопечным главного тренера «Союза» Александра Дранкова, игравшего в составе «Старого соболя» ещё в 1998-1999г., которые выглядели очень достойно и смогли сократить разницу в счёте.