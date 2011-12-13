«Спутник» пропустил 5 шайб от «Молота-Прикамье», в ворота противника забил только одну
13 декабря 2011, 11:18Спорт
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Хоккеисты «Спутника» последнюю в уходящем году домашнюю серию начали с поражения от пермского клуба – 1:5.
Как сообщает пресс-служба СК «Спутник», исход встречи был решен в первомпериоде, когда «Молот-Прикамье» четыре раза зажег красный свет заворотами Михаила Немолодышева.
На 22-й минуте тагильская команда пропустила пятый гол. Ответить «Спутник» смог лишь в конце второго периода.
Следующий матч состоится завтра, 14 декабря. Соперник – челябинский«Мечел», с которым «Спутник» в этом сезоне встречался уже дважды и обараза уступил. Начало матча: 18.30.
Два игрока «Спутника» покинули команду. Из состава команды выбылнападающий Антон Гофман. За тагильский клуб Гофман сыграл 2 матча,результативными очками не отметился.
Также отчислен защитник Владислав Ярцев, который в этом сезоне провел за «Спутник» 22 игры и набрал 4 очка (1+3).
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