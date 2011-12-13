Трамплины на горе Долгой будут приспособлены как к летним, так и к зимним тренировкам

В настоящее время на трамплинах К-40 и К-60 устанавливается спортивное оборудование, позволяющее тренироваться как в зимнее, так и в летнее время. До конца года должно поступить аналогичное оборудование для трамплинов К-90 и К-120. Кроме того, строители приступили к земляным работам на лыжном стадионе, сообщил заместитель министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области по организационно-массовой работе Николай Гарбузов.

Напомним, что в рамках реконструкции нижнетагильского комплекса трамплинов ремонтируется административный корпус и уже существующие трамплины К-90 и К-120, а также строятся новые трамплины К-40 и К-60, зрительские трибуны на 1184 и 768 мест, лыжный стадион и спортивно-гостиничный комплекс. После реконструкции трамплинный комплекс на горе Долгая сможет стать основной базой для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.