В Нижнем Тагиле прошел Всероссийский турнир по тяжелой атлетике
13 декабря 2011, 11:17Спорт
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С 9 по 11 декабря в Нижнем Тагиле прошел XVI Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти А.И.Василенко.
В соревнованиях приняло участие 110 спортсменов из Свердловской области, а именно из городов Верхняя Салда, Екатеринбург, Красноуральск, Нижний Тагил, а также Челябинской, Курганской области и Пермского края.
Серебрянным призером соревнований в весовой категории до 85 кг стал спортсмен клуба «Спутник» Егор Климонов.
Призерами турнира стали воспитанники СДЮШОР «Уралец» Алексей Воробьев (весовая категория 69 кг) и Артем Кривошеев (весовая категория 94 кг). Спортсменов подготовил тренер Владимир Клещевников.
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