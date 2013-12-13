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Сергей Носов: «Только Тагилу могли доверить Олимпийский огонь в пятницу 13-го». Эстафета Олимпийского огня! (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: «Только Тагилу могли доверить Олимпийский огонь в пятницу 13-го». Эстафета Олимпийского огня! (ФОТО, ВИДЕО)

13 декабря 2013, 18:50Спорт
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