Сергей Носов: «Только Тагилу могли доверить Олимпийский огонь в пятницу 13-го». Эстафета Олимпийского огня! (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловская область также стала своеобразным рекордсменом в Эстафете. Три дня проведет огонь в нашей области, вовлекая 300 факелоносцев из трех городов, одним из которых стал Нижний Тагил.

Началось всё действо на горе Долгая, куда, кстати, достаточно трудно было добраться общественным транспортом. Тут на помощь журналистам TagilCity.ru пришла компания Volkswagen, поддерживающий партнер эстафеты. Вообще, целый ряд легковых и коммерческих автомобилей этой марки сопровождает факелоносцев по всей России.

Ажиотаж, вызванный этим чудесным мероприятием, порадовал – очень много тагильчан, а также гостей города, которые прибыли к трамплинному комплексу. Например, жителей Невьянска, спортсменов местной школы, доставили организованной группой. Как поделилась с TagilCity.ru жительница нашего соседнего города, они с нетерпением ждали этой поездки, и сейчас, несмотря на холод, чувство ожидания чего-то исторически важного, радует и вдохновляет.

После красочного концерта, выступления ребят, вступительные речи произнесли Главы – Нижнего Тагила Сергей Носов и Горнозаводского управленческого округа Михаил Ершов. Сергей Константинович, в отличие от своего коллеги оказался краток:

Я хочу сказать – только Тагилу могли доверить Олимпийский огонь в пятницу 13-го. Потому что Тагил может всё. Я вас поздравляю!

Немного позже, в разговоре с Алексеем Кушнаревым наш мэр признался, что не готовил эту речь заранее, а лишь сказал, что пришло в голову. И, как выяснилось, по словам мэра, эта речь оказалась самой лучшей и лаконичной за весь путь эстафеты Огня. Все знают, что Сергей Константинович также является сегодняшним факелоносцем, а это очень ответственно. Как оказалось, огонь может погаснуть в любую минуту, а также поджечь шапку. Но Сергей Константинович не волновался перед своим забегом. Единственное, что его волновало, погода. Как поделился мэр с журналистом TagilCity.ru, он очень замерз, впрочем, как и добрая половина города. «Надо теплее одеваться на такие мероприятия», - посоветовал Сергей Носов.

Огонь, при помощи лампады и хранителей, зажег тагильский спортсмен, абсолютный трехкратный чемпион России по лыжному двоеборью Сергей Дьячук, после передав факел Наталии Корчагиной. Кстати, прыгал с трамплина Сергей без факела, как ожидали и как пишут многие. Нарушение техники прыжка опасно, поэтому факел спортсмен взял на сцене перед зрителями.

Большую, можно сказать, праздничную остановку Огонь сделал у памятника Металлургам. Там свои приветственные речи сказал Алексей Кушнарев, а также Сергей Носов. Поздравив тагильчан с праздником, мэр предоставил слово «руководителю предприятия, работники которого и живут с огоньком, и дружат с настоящим огнем, предприятия, на котором работают настоящие боги огня»!

Алексей Кушнарев напомнил присутствующим, что памятник позади него, символизирует передачу огня из поколения в поколение.

И мы сегодня непосредственно принимаем участие в Олимпиаде Сочи. 250 тысяч тонн металла было отгружено для строительства олимпийских объектов. Вы знаете, я хочу пожелать, чтобы вот эта часть Олимпийского огня была в сердцах наших болельщиков и наших спортсменов, участвующих в Олимпиаде. И помогала им выигрывать! -- сказал управляющий директор НТМК.

Именно у памятника Металлургам факел передали мастеру спорта международного класса – Дарье Деевой. Обаятельная спортсменка поделилась с TagilCity.ru:

Очень много знакомых здесь сейчас со мной. Я очень рада, что это событие пришло к нам в город. Волнение не чувствуется, но сейчас ощущаю воодушевление именно праздника. Хочется передать его всем.

Не хочется даже упоминать, что на набережной у здания бывшего горсовета Огонь погас. Праздник – есть праздник, и никакая неприятность не испортит настроя тагильчан. Да и вообще, мало кто обратил на этот факт внимание. Возможно, факел потушили специально - чтобы сопроводить факелоносца на собирающем автобусе.

Проходя по проспекту Ленина вдоль бравых полицейских, Олимпийский кортеж встречали радостные лица тагильчан. Все, особенно те, кто получил от партнеров Олимпиады сувениры, не жалея своих сил и голосов – выкрикивали приветственные возгласы тем, кто находился в центре яркого шествия. Тагил в этот день, бесспорно, ожил. И несмотря на негатив в сети Интернет, каждый ждал этого праздника – кто-то специально выходил на улицы и ждал героев с факелами, кто-то случайно проходил мимо, но всё же останавливался посмотреть на этот процесс. Как рассказал TagilCity.ru один из зрителей:

Это мероприятие вызывает у меня только положительные чувства. Жаль, что у меня нет специального бейджа. Так хочется снять всё вблизи, а то издалека совсем ничего не получилось. Буду искать эти кадры в интернете, кроме того, нас наверняка покажут и по центральным каналам.

А тем временем пользователи TagilCity.ru могут посмотреть фотоотчет первых минут и часов Эстафеты Олимпийского огня в Нижнем Тагиле. Тагильчане, с праздником!