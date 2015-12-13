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ХК «Спутник» (Нижний Тагил) проиграл на выезде «Нефтянику» (Альметьевск)
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ХК «Спутник» (Нижний Тагил) проиграл на выезде «Нефтянику» (Альметьевск)

13 декабря 2015, 14:00СпортПавел Щербина
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