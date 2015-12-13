ХК «Спутник» (Нижний Тагил) проиграл на выезде «Нефтянику» (Альметьевск)
13 декабря 2015, 14:00СпортПавел Щербина
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Матч состоялся вчера в Альметевске в присутствии полутора тысяч зрителей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Счёт в матче был открыт только во втором периоде, благодаря точному броску на 27-ой минуте форварда хозяев. В течении периода «Спутник» почти 2 минуты играл в большинстве, пятеро полевых против троих. Но наши хоккеисты не смогли воспользоваться преимуществом.
В начале третьего периода «Спутник» отыгрался, а затем вышел вперёд, однако на 49-ой минуте равенство было восстановлено, а примерно за 3 минуты до конца матча хозяева забили победный гол. Итоговый счёт: 3:2.
Таким образом, «Спутник», который недавно пережил смену тренера и изменения в составе команды, снова остался без очков. Сейчас тагильчане занимают 18-ую позицию в турнирной таблице ВХЛ.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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