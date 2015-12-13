На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле победил спортсмен из ФРГ
13 декабря 2015, 13:00СпортПавел Щербина
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В Нижнем Тагиле продолжаются соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вчера стали известны победители этапа Кубка мира среди мужчин на стометровом трамплине.
Первое место занял спортсмен из ФРГ - Зеверин Фройнд, на втором и третьем месте спортсмены из Словении и Норвегии, соответственно. Лучшим из россиян стал - Евгений Климов. У него 18-ый результат.
В разговоре с журналистом «Спорт-Экспресса» победитель поделился, что трамплин Нижнего Тагила полностью подходит ему и его стилю.
TagilCity.ru желает спортсменам достижений и рекордов, а зрителям - с интересом проводить время на соревнованиях.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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