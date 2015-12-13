На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле победил спортсмен из ФРГ

Вчера стали известны победители этапа Кубка мира среди мужчин на стометровом трамплине.

Первое место занял спортсмен из ФРГ - Зеверин Фройнд, на втором и третьем месте спортсмены из Словении и Норвегии, соответственно. Лучшим из россиян стал - Евгений Климов. У него 18-ый результат.

В разговоре с журналистом «Спорт-Экспресса» победитель поделился, что трамплин Нижнего Тагила полностью подходит ему и его стилю.

TagilCity.ru желает спортсменам достижений и рекордов, а зрителям - с интересом проводить время на соревнованиях.