ФК «Зенит» получил от Роспотребнадзора разрешение впустить 2000 зрителей на домашний матч 18-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу уведомило «Зенит» о порядке допуска зрителей на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», сообщает «Советский спорт». Управление не возражает против доступа посетителей VIP-лож и владельцев сезонных абонементов в количестве 2000 зрителей», – говорится в заявлении лиги.

