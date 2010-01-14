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Соревнования по даунхиллу состоятся на горе Белая в это воскресенье
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Соревнования по даунхиллу состоятся на горе Белая в это воскресенье

14 января 2010, 16:05СпортArtem
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