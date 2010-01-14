Соревнования по даунхиллу состоятся на горе Белая в это воскресенье

Маунтинбайк - горный велосипед - является одним из самых молодых и экстремальных олимпийских видов спорта. На сорвенования уже заявилось 30 человек из городов Свердловской и Челябинской областей. Отмечу, что соревнования были запланированы ещё на декабрь, но из-за морозов их пришлось перенести.