Соревнования по даунхиллу состоятся на горе Белая в это воскресенье
14 января 2010, 16:05СпортArtem
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17 января, в воскресенье, на горе Белая состоятся Зимние соревнования по маунтинбайку на Кубок Свердловской области «Колеса Снежного Человека».
Маунтинбайк - горный велосипед - является одним из самых молодых и экстремальных олимпийских видов спорта. На сорвенования уже заявилось 30 человек из городов Свердловской и Челябинской областей. Отмечу, что соревнования были запланированы ещё на декабрь, но из-за морозов их пришлось перенести.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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