Первая выездная игра для «Спутника» закончилась поражением – 3:2 (ФОТО)

Все пять шайб были забиты во втором периоде. Борьба была жаркая: усть-каменогорцы дважды выходили вперед, но нашим каждый раз удавалось сравнивать счет. Но третья шайба «Казцинк-Торпедо» в исполнении Евгения Рымарева оказалась победной.

В заключительном периоде «Спутник» всеми силами пытался сравнять счет: перебросали соперника в несколько раз, под конец матча сняли вратаря, но добиться своего так и не смогли. Лучшими игроками по итогам игры стали: у гостей Максим Яшин, у хозяев Евгений Рымарев.

Фотографии из группы «Казцинк-Торпедо»

В этом матче впервые на домашнем льду сыграли новички «Казцинк-Торпедо» Владимир Жмаев и Сергей Грибанов, последний, кстати, перешел в усть-каменогорский клуб из «Спутника». В целом игроки оставили хорошее впечатление. У гостей, к слову, тоже в составе были нападающие, в прошлом защищавшие цвета «Казцинк-Торпедо». Это воспитанник усть-каменогорской школы – Роман Козлов и Сергей Чистяков.

Александр Челушкин, и.о. главного тренера команды «Спутник»:

– Два периода игра была равная. Однако мастерство отдельных игроков «Казцинк-Торпедо» и ошибки отдельных игроков нашего «Спутника» – вот таков и счет. Третий период, считаю, мы полностью доминировали на поле. Просто в какой-то момент фортуна от нас отвернулась, ну, и конечно, «торпедовец» Иван Полошков – очень хороший вратарь. Поэтому такой результат.

Фотографии из группы «Казцинк-Торпедо»

Андрей Псарев, и. о. главного тренера «Казцинк-Торпедо»:

– Нам нужна была эта победа, а как она нам досталась, вы сами прекрасно видели. Одним словом, в мучениях. Возможно, первый период больше «раскатывались», но все потому, что соперник приехал достойный. Ведь задача у всех одна – выходить на лед и побеждать. На игру влияет многое, и из этого складывается результат. Соперник бьется за попадание в плей-офф, но и мы просто так отдавать свои очки не собираемся. У любого тренера есть самолюбие и он воспитывает коллектив таких же само- и взаимоуважающих игроков. Не все было просто в этой игре, но расслабляться команда себе не позволяла.