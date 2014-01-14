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Тагильчанка Валерия Еремина привезла третье место с регионального турнира по теннису
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка Валерия Еремина привезла третье место с регионального турнира по теннису

14 января 2014, 12:50Спорт
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