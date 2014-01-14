Тагильчанка Валерия Еремина привезла третье место с регионального турнира по теннису

Как говорят в управлении по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбург, соревнования прошли на высоком организационном уровне и собрали сильнейших теннисистов вышеназванных городов.

Всего турнир собрал 80 юных спортсменов. Наша землячка – Валерия Еремина взяла третье место в категории «Девушки 12 лет и младше», с чем ее и поздравляем! Кстати, Валерия – подающая большие надежды юная теннисистка. На городском портале TagilCity.ru неоднократно выходили публикации о победах Леры.

Однажды она взяла первое место в турнире по большому теннису в Нижнем Тагиле. Приняла участие и заняла третье место в соревнованиях по большому теннису «Чемпионат города микс». А на Всероссийском турнире по теннису Валерия взяла «золото»!