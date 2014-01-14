В Нижнем Тагиле пополняются ряды чирлидеров: объявлен дополнительный набор в группу «Чир-Данс»! (ФОТО)
Чирлидинг, наверное, один из самых захватывающих и ярких видов спорта, который больше подходит под название «шоу, зрелище»! Это традиционная форма поддержки любимой спортивной команды, давно ставшая популярной в Соединенных Штатах Америки.
Тагильские команды чирлидеров уже давно доказали, что наши спортсмены в данном виде спорта преуспевают не хуже других. Например, в начале прошлого года наши приняли участие в чемпионате в Омске, где взяли 6 призовых мест!
Важная новость: тагильский клуб по спортивному чирлидингу «ТриТэ» объявляет дополнительный набор девочек 1999-1998 г.р. (возможно, 1997-1996 г.р.), а также девочек 2005-2003 г.р. в группу «Чир-Данс». Отметим, «ТриТэ» - вице-чемпионы Чемпионата России-2013, Золотые и Серебряные призеры международных соревнований в Италии-2012 и Чехии-2013, Чемпионы Свердловской, Челябинской, Омской областей по спортивному чирлидингу.
Набор проводится по адресу Коминтерна, 41. Это Дворец детского и юношеского творчества в Дзержинском районе.
Фотографии Максима Швеца
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