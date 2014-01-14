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В Нижнем Тагиле пополняются ряды чирлидеров: объявлен дополнительный набор в группу «Чир-Данс»! (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле пополняются ряды чирлидеров: объявлен дополнительный набор в группу «Чир-Данс»! (ФОТО)

14 января 2014, 17:25Спорт
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