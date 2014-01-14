В Нижнем Тагиле пройдет открытый чемпионат по фигурному катанию
14 января 2014, 16:05Спорт
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В Нижнем Тагиле намечается интереснейшее и завораживающее соревнование - Открытый чемпионат города по фигурному катанию на коньках.
Об этом сообщает Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города. Кстати, Нижнетагильская федерация фигурного катания приглашает всех тагильчан 16-17 января во дворец ледового спорта им.В.К.Сотникова, по адресу Ленинградский, 22.
Обещают, что в соревнованиях примут участие около 200 человек из Владимира, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Красноуральска, Новоуральска и Нижнего Тагила. Время проведения соревнований с 9.00 до 19.00 часов.
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