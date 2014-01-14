В Нижнем Тагиле пройдет открытый чемпионат по фигурному катанию

Об этом сообщает Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города. Кстати, Нижнетагильская федерация фигурного катания приглашает всех тагильчан 16-17 января во дворец ледового спорта им.В.К.Сотникова, по адресу Ленинградский, 22.

Обещают, что в соревнованиях примут участие около 200 человек из Владимира, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Красноуральска, Новоуральска и Нижнего Тагила. Время проведения соревнований с 9.00 до 19.00 часов.