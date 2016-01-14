Более чем…! «Старый соболь» взял реванш – убедительная победа в Тобольске
14 января 2016, 16:20СпортMaurice
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Вчера в Тобольске в повторном матче с местным «Нефтехимиком», одним из лидеров Суперлиги-3, в рамках регулярного этапа чемпионата России нижнетагильский «Старый соболь» нанес хозяевам площадки чувствительное поражение.
Сибиряки уступили уральцам со счетом 66:87 (15:25, 18:17, 12:23,21:22). Подопечные Станислава Истомина сразу же ушли в отрыв и не дали баскетболистам Тобольска не единого шанса на успех.
Дабл-дабл у тагильчан сделали нападающий-центр Илья Агинских (19 очков+ 13 подборов) и центровой Алексей Вагнер (18+11). Центровой Александр Вертелов набрал 21 очко.
Следующие матчи «Старый соболь», занимающий 4 место в Суперлиге-3, проведет 30-31 января дома с командой Воронежа.
© TagilCity.ru по материалам БК «Старый Соболь»
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