Прощание с хоккеистом Сергеем Симоновым состоялось в Новокузнецке
14 января 2016, 14:45СпортMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прощание с нападающим клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Спутник» (Нижний Тагил) Сергеем Симоновым состоялось в четверг в Новокузнецке, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба «Металлург» (Новокузнецк).
Сюжеты: Нижний Тагил
Симонов ушел из жизни 7 января в возрасте 23 лет. По сведениям СМИ, он скончался после операции на селезенке. Симонов - воспитанник новокузнецкой школы хоккея, выступал за «Кузнецких Медведей» и местный «Металлург».
Проститься с хоккеистом пришли несколько сотен человек, в полном составе присутствовали основная и молодежная команды «Металлурга».
В ВХЛ форвард выступал за тольяттинскую «Ладу», «Липецк» и карагандинскую «Сарыарку». Нынешний сезон начинал в саратовском «Кристалле», а затем перешел в «Спутник» из Нижнего Тагила, за который в шести матчах сделал две результативные передачи.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей