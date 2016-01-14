Прощание с хоккеистом Сергеем Симоновым состоялось в Новокузнецке

Симонов ушел из жизни 7 января в возрасте 23 лет. По сведениям СМИ, он скончался после операции на селезенке. Симонов - воспитанник новокузнецкой школы хоккея, выступал за «Кузнецких Медведей» и местный «Металлург».

Проститься с хоккеистом пришли несколько сотен человек, в полном составе присутствовали основная и молодежная команды «Металлурга».