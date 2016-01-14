В память о погибшем товарище: в первом матче 2016 года «Спутник» из Нижнего Тагила одержал победу

Для тагильчан этот матч должен был стать весьма серьезной проверкой как сил, так и морального настроя. Во-первых, предыдущая игра «Спутника» была почти три недели назад, а отсутствие игровой практики мало кому идет на пользу. Во-вторых, состав нашей команды обновился почти на половину, и посмотреть новичков на деле хотели многие. В-третьих, за столь продолжительный перерыв тагильчане сползли в таблице уже на 19-е место, что не могло не огорчать ни команду, ни болельщиков. А самое главное, что волновало абсолютно всех, - смогут ли игроки собраться морально после трагедии, после потери своего товарища и партнера по команде Сергея Симонова.

И они смогли! И собрались! И победили!

Перед матчем главные тренеры команд – Анатолий Антипов и Андрей Кирдяшов, а также капитаны – Максим Томкин и Максим Слыш почтили память Сергея Симонова и возложили цветы у его портрета, установленного во Дворце ледового спорта.

С цветами шли на игру и болельщики.

Матч начался с минуты молчания.

В статусе капитана на матч команду вывел Максим Слыш. Напомним, что накануне игры был совершен обмен между «Спутником» и «Торпедо», согласно которому Антон Полещук отправился в Усть-Каменогорск, а в Нижний Тагил должен прибыть Евгений Гасников. Место в воротах «Спутника» занял новобранец команды Сергей Денисов. Дебютировали также Константин Фомичев, Игорь Горохов, Тимур Булатов и небезызвестный всем тагильским болельщикам Виталий Жиляков, вернувшийся в родной клуб после полугодового пребывания в усть-каменогорском «Торпедо».

В первом периоде команды показывали равную игру, обмениваясь обоюдоострыми атаками. Удаление на 13-й минуте матча игрока «Динамо» принесло гол в ворота… «Спутника». Тагильские хоккеисты потеряли шайбу в зоне балашихинцев, а два Дмитрия из «Динамо» - Шевченко и Сидляров убежали «два в один», и последний открыл счет в матче – 0:1.

После первого периода:

Никита Филатов («Динамо»):

Достаточно равная игра. Нам немного больше повезло: реализовали момент в меньшинстве. А так, в целом, видно, что «Спутник» заряжен на победу. Матч не будет простой.

- Новогодние каникулы совпали для вас с выездной серией. Как команда себя чувствует?

Мы неплохо подготовились к выезду, хотя он непростой, долгие переезды. Удалось удачно начать: в трех играх взяли семь очков, сейчас для нас очень важно хорошо закончить.

- Тренерский штаб доволен той турнирной позицией, которую на данный момент занимает «Динамо»?

Это надо спросить у тренерского штаба (смеется).

- А Вы лично?

А я не изучал еще таблицу.

Второй период остался за хозяевами, которые нанесли 29 бросков, из них 16 – в створ ворот гостей. Сравнять счет удалось уже на второй минуте периода. Виктор Луговской отправил шайбу в сетку ворот «Динамо», ассистировал ему Вячеслав Андрющенко. Ближе к экватору матча Денис Гурьев убежал на рандеву с голкипером «Динамо» Никитой Серебряковым и броском с неудобной руки вывел тагильчан вперед – 2:1. «Спутниковцы», почуяв вкус победы, неустанно атаковали, и только чудом не увеличили счет заброшенных шайб.

После второго периода

Максим Слыш («Спутник»):

- Второй период практически полностью прошел под диктовку хозяев площадки. Какие-то выводы были сделаны после первого периода?

Мы не играли очень давно. Получается, три недели прошло с последней игры. Во-вторых, мы обновили состав практически на половину. Где-то, может быть, нам не хватает игровых связок. В первом периоде мы вкатились, сейчас почувствовали свою игру. Нужно, конечно, стараться забивать, создавать больше моментов. Но первая игра – немного волнение есть, ведь полкоманды играет первый раз при своих болельщиках. Стараемся победить, идти вперед.

- Команда сейчас находится в непростом положении и с турнирной точки зрения, и по понятным причинам с эмоциональной точки зрения. Как настраиваться на игры в такой ситуации, и чувствуешь ли ты особую ответственность в связи с капитанством?

Мы с ребятами так договорились, что каждый хоккеист приходит, чтобы побеждать. На самом деле, отрыв небольшой, и все в наших руках. Если мы будем выигрывать, если мы своей игрой заставим болельщиков верить в нас, чтобы они заполняли трибуны, ведь их поддержка для нас важна, это будет и в эмоциональном плане плюсом. На самом деле, в раздевалке было очень тяжело последнюю неделю. Я думаю, что в играх постараемся в память о Сереге добиваться успехов.

В третьем периоде гости перехватили инициативу, трижды тагильчан спасла штанга ворот, Сергей Денисов выручал не единожды, и заброшенных шайб в заключительной двадцатиминутке зрители не увидели. Заменив вратаря шестым полевым игроком гости продолжили атаковать, пытаясь спасти матч, но тагильчане, отлично сыграв в обороне, не оставили «Динамо» ни одного шанса на успех.

2:1 – победа «Спутника» в первом матче 2016 года.

Послематчевая пресс-конференция

И.о. главного тренера ХК «Динамо» Анатолий Антипов:

В первую очередь, хочу поздравить «Спутник» с победой. Что касается игры, в первом периоде более менее шла равная борьба, второй мы вчистую проиграли: и по счету, и по игре, по всем компонентам, что существуют в хоккее. В третьем периоде перешли на игру в три звена, много моментов было. Но три раза попасть в штангу тоже надо суметь за период! В чем причина плохого начала матча, по приезду домой будем разбираться.

Главный тренер ХК «Спутник» Андрей Кирдяшов: