Студия «Модерн» из Нижнего Тагила стала трехкратным лауреатом международного конкурса
Студия «Модерн» из Нижнего Тагила стала лауреатом трех номинаций на международном конкурсе-фестивале в Санкт-Петербурге.
Воспитанники Городского дворца молодёжи танцевальная студия «Модерн» из Нижнего Тагила приняла участие в международном фестивале-конкурсе «Будущее планеты», который проходил с 4 по 8 января 2019 года в Санкт-Петербурге.
За время фестиваля конкурсанты стали участниками встреч, семинаров, мастер-классов с известными деятелями культуры и искусства РФ, артистами театров санкт-Петербурга.
Кроме того, юные участники успели посетить музеи и достопримечательности города.
9 января на Гала-концерте были объявлены результаты конкурса. Тагильская студия «Модерн» завоевала награды в трех номинациях: лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный танец», лауреат 2 степени в номинации «Народный стилизованный танец» и лауреат 3 степени в номинации «Соло», сообщается на официальном сайте ГДМ.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости