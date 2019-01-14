Студия «Модерн» из Нижнего Тагила стала трехкратным лауреатом международного конкурса

Воспитанники Городского дворца молодёжи танцевальная студия «Модерн» из Нижнего Тагила приняла участие в международном фестивале-конкурсе «Будущее планеты», который проходил с 4 по 8 января 2019 года в Санкт-Петербурге.

За время фестиваля конкурсанты стали участниками встреч, семинаров, мастер-классов с известными деятелями культуры и искусства РФ, артистами театров санкт-Петербурга.

Кроме того, юные участники успели посетить музеи и достопримечательности города.