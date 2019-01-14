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Студия «Модерн» из Нижнего Тагила стала трехкратным лауреатом международного конкурса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студия «Модерн» из Нижнего Тагила стала трехкратным лауреатом международного конкурса

Сегодня, 16:56СпортФото: официальный сайт ГДМ
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