В Нижнем Тагиле открылся турнир по боксу на первенство УрФО

По словам заслуженного тренера России по боксу Александра Малышева, эти соревнования — значимое событие для города.

В первый день турнира выступят юниоры в возрастной категории 17-18 лет из команд, которые представляют четыре области и два автономных округа. Всего за звание чемпионов на ринге поборются более ста спортсменов.

Судить соревнования будут 21 рефери из Грозного, Саратова, Кургана, Югры, Нижневартовска, Красноярска и других городов. Победители первенства получат право представлять свои команды на чемпионате России.