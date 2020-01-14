В Нижнем Тагиле открылся турнир по боксу на первенство УрФО
Сегодня, 17:24СпортФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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Сегодня, 14 января, в Нижнем Тагиле состоялось открытие первенства Уральского федерального округа по боксу, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам заслуженного тренера России по боксу Александра Малышева, эти соревнования — значимое событие для города.
В первый день турнира выступят юниоры в возрастной категории 17-18 лет из команд, которые представляют четыре области и два автономных округа. Всего за звание чемпионов на ринге поборются более ста спортсменов.
Судить соревнования будут 21 рефери из Грозного, Саратова, Кургана, Югры, Нижневартовска, Красноярска и других городов. Победители первенства получат право представлять свои команды на чемпионате России.
Участников турнира также поздравил глава города Владислав Пинаев и пожелал им чистых и результативных боев.
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