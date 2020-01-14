Юные спортсмены из Нижнего Тагила выступят на всероссийском первенстве по самбо
Сегодня, 14:12СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Юные самбисты из Нижнего Тагила Кирилл Северин и Матвей Гришин примут участие в первенстве России, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
По результатам всероссийского турнира по самбо среди юношей 2006–2007 года рождения, воспитанники спортивной школы «Тагилстрой» заняли призовые места и были отобраны на участие в первенстве России, которое пройдет в мае 2020 года в Анапе.
Кирилл Северин занял первое место, а Матвей Гришин — второе.
Кроме того, другие воспитанники школы тоже получили медали. Так, третье место разделили Владислав Шалашенко и Егор Карелин.
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