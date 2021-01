Дзюдоистка из Нижнего Тагила Регина Киселева получила звание «Мастер спорта России». Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Согласно документу, звания получили и другие спортсмены Свердловской области. В общей сложности насчитывается 13 человек, в том числе и Регина Киселева. Все они занимаются разными видами спорта. Регина Киселева Photo: Страница СШОР "Уралец" во "Вконтакте" Напомним, в конце октября 2020 года три свердловских спортсмена получили звание «Заслуженный мастер спорта Российской Федерации». В списке значились баскетболистка Татьяна Петрушина, каратист Иван Тумашев и шорт-трекистка Евгения Захарова. Три свердловских спортсмена стали заслуженными мастерами спорта

