На I этап Кубка России по скалолазанию в Нижний Тагил съехались сильнейшие спортсмены страны

Кубок России будет разыгран на трассе, приближенной к эталонной, состоящей из двух частей. Победителями эстафеты стали тюменцы , их результат 23,78. На второмместе – спортсмены из Башкортостана (25, 39), екатеринбургские скалолазыстали третьими с результатом 25,99.

На эталонной трассе лучшими среди мужчин стали Вайцеховский Евгений изБашкортостана (6,53), Шевченко Арсений из Екатеринбурга (6,72) иКокорин Станислав из Тюменской обл. (7,53). В тройке сильнейших спортсменок Титова Наталья из Челябинской обл.(9,67), Каплина Юлия из Тюменской обл. (9,99), Цыганова Анна изКрасноярского края (9,99).

Несмотря на то, что сезон только начинается, борьба была острая ибескомпромиссная, отметил председатель федерации скалолазанияСвердловской области Александр Пиратинский.

В мужском финале Е. Вайцеховский и А. Шевченко показали исключительнуючеткость и скорость лазания, не сделав практически ни одной ошибки. Вженском финале обе вышли из 9 секунд, показав прекрасное лазание. Я рад,что среди победителей спортсмены разных регионов: Башкирии, Челябинскойобласти, Свердловской области, Тюменской области, Красноярского края сказал А. Пиратинский.

По словам организатора соревнований Николая Шихова, в организации ипроведении соревнований трудностей у Нижнего Тагила не возникло.

Следующие этапы Кубка России по скалолазанию пройдут в Воронеже, Перми, Москве и других городах - всего 5 этапов.