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На I этап Кубка России по скалолазанию в Нижний Тагил съехались сильнейшие спортсмены страны
Сюжеты:
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На I этап Кубка России по скалолазанию в Нижний Тагил съехались сильнейшие спортсмены страны

14 февраля 2012, 10:18Спорт
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