В прошедшие выходные художественные гимнасты Нижнего Тагила участвовали в областном первенстве, а спортивные – в городском

На прошедшем 10-12 февраля в Екатеринбурге открытом первенстве Свердловской области по спортивной гимнастике места, которые заняли воспитанники СДЮСШОР №1, распределились следующим образом: программа КМС – юноши: 2 место - Вадим Константинов, программа КМС – девушки: 2 место - Юлия Седова, 3 место – Марина Рущук, программа 1 разряда: 2 место – Анастасия Инишева, программа 2 разряда: 2 место – Ирина Кашина.

По итогам этого первенства и Чемпионата Свердловской области, прошего в конце января в Екатеринбурге, в состав Свердловской области на Чемпионат и первенство УрФО по спортивной гимнастике отобрались воспитанники тагильской СДЮСШОР №1: Артем Рымашевский, Елена Тяпкова, Вадим Константинов, Елена Алексенко, Юлия Седова и Анастасия Инишева. Напомним, соревнования пройдут с 20 по 26 февраля в Челябинске.