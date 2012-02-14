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В прошедшие выходные художественные гимнасты Нижнего Тагила участвовали в областном первенстве, а спортивные – в городском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В прошедшие выходные художественные гимнасты Нижнего Тагила участвовали в областном первенстве, а спортивные – в городском

14 февраля 2012, 17:42Спорт
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