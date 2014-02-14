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Спортивная школа «Спутник» растит юных футболистов: 2 победы из трех игр с командой «Урал»
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Спортивная школа «Спутник» растит юных футболистов: 2 победы из трех игр с командой «Урал»

14 февраля 2014, 15:35СпортЕвгения
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