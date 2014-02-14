Спортивная школа «Спутник» растит юных футболистов: 2 победы из трех игр с командой «Урал»

Девятилетние футболисты «Спутника» провели три матча, два из которых увенчались успехом. Только первая игра с командой «Урал-1» завершилась поражением для тагильчан со счетом 0:3. По словам тренера Евгения Исакова, играть на манеже с искусственным газоном под крышей ребята не привыкли, тренировки и соревнования воспитанники нижнетагильской спортивной школы проводят на заснеженном поле или в спортивном зале. Во втором матче наши футболисты уже освоились и с разгромным счетом 9:1 одержали победу над командой «Урал-2». Отличный результат продемонстрировали ребята и в следующем поединке с командой «Урал-3». Юные футболисты «Спутника» переиграли соперников со счетом 5:2. Две победы принесли нашей детской спортивной школе почетное второе место.

«Наконец-то мы нашли достойного, хорошего соперника, - поделился тренер по футболу ДЮСШ «Спутник» Евгений Исаков. – Когда соперник сильный игра идет интереснее – это не дает расслабиться. Например, в декабре наша команда участвовала в новогоднем турнире в поселке Горноуральский. В соревновании приняло участие пять команд – наш «Спутник», «Высокогорец», команды из Кушвы и Баранчи. Наши ребята обыграли всех участников, кроме баранчинских футболистов. Кстати, тогда мы тоже завоевали второе место.

В январе мы провели две товарищеские игры с ДЮСШ «Высокогорец» и командой из Невьянска, и в одной и другой одержали уверенные победы - 18:0 и 22:1. В феврале играли с Верхней Салдой. Несмотря на то, что соперники по возрасту были старше моих подопечных, наша команда снова одержала победу со счетом 6:3. Сейчас мы готовимся снова поехать в Екатеринбург и еще раз сразиться с командами ДЮСШ «Урал». 23 февраля состоится очередной турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Организаторы соревнования планируют привлечь к состязанию более 10 команд – в их числе футболисты из Каменск–Уральского и Челябинска».