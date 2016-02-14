14 февраля в Нижнем Тагиле влюбленные могут признаться в своих чувствах сразу на 2 спортивных аренах

Какой спорт в Тагиле любят больше: хоккей или волейбол? Наверно, это можно будет выяснить сегодня: две игры начнутся одновременно, в 17:00. В Ледовом дворце любимый хоккейный клуб "Спутник" сыграет с командой "Молот-Прикамье" из Перми, а в Металлург-Форуме волейболистки "Уралочки-НТМК" под руководством знаменитого Николая Карполя будут бороться за победу с "Енисеем" из Красноярска.