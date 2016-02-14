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14 февраля в Нижнем Тагиле влюбленные могут признаться в своих чувствах сразу на 2 спортивных аренах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14 февраля в Нижнем Тагиле влюбленные могут признаться в своих чувствах сразу на 2 спортивных аренах

14 февраля 2016, 10:30СпортАлександра Логинова
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