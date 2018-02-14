Училище по подготовке паралимпийцев может появиться в Екатеринбурге

В паралимпийском комитете РФ поддержали инициативу о создании свердловского училища паралимпийского резерва. Оно может появиться на базе спортивной адаптивной школы в Екатеринбурге.

Президент ПКР посетил Средний Урал в 2017 году. Тогда он оценил профессиональную систему подготовки спортсменов в Детско-юношеской спортивно-адаптивной школе, а также отметил необходимость появления училища.

Он убежден, что необходимо создать в регионе полный цикл по подготовке паралимпийцев. Соответствующее предложение уже направлено в министерство спорта РФ, пишет интернет-газета Znak.