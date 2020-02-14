Делегация FISU проверила готовность Екатеринбурга к Универсиаде-2023
Вчера, 21:47СпортФото: Информационный портал Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Делегация Международной федерации университетского спорта (FISU) осмотрела объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге, сообщается на информационном портале Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Члены делегации вместе с директором департамента летней Универсиады Марком Ванденпласом побывали на месте, где расположится деревня студенческих игр, а также на стройках многофункциональной ледовой арены, академии волейбола имени Николая Карполя, «Самбо Арены». Объекты были проинспектированы за три дня.
Марк Ванденплас отметил, что в столице Урала предстоит проделать большой объем работы в кратчайшие сроки. В ходе визита были рассмотрены вопросы по организации транспортной логистики и подготовке спортивной программы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей