Делегация FISU проверила готовность Екатеринбурга к Универсиаде-2023

Члены делегации вместе с директором департамента летней Универсиады Марком Ванденпласом побывали на месте, где расположится деревня студенческих игр, а также на стройках многофункциональной ледовой арены, академии волейбола имени Николая Карполя, «Самбо Арены». Объекты были проинспектированы за три дня.