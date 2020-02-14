В Ханты-Мансийске в апреле всех ждут на Югорский лыжный марафон

Планируется, что участие в марафоне примут несколько тысяч гостей как из России, так и из-за рубежа. Организаторы мероприятия приглашают не только профессиональных спортсменов, но и всех желающих покататься на лыжах. В прошлом марафоне, который проводился в пойме реки Горная, участвовали олимпийские чемпионы и призеры Олимпиады Евгений Дементьев, Александр Легков, Александр Большунов, чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, известные лыжницы-марафонцы швейцарка Мария Грэфнингс, француженка Анук Фавре Пикон, чешка Клара Моравкова и другие именитые спортсмены, пишет sovsport.ru.

Генеральным партнером Югорского лыжного марафона выступит банк “Открытие”. Компания приготовит комфортабельную лаунж-зону с шезлонгами, автограф-сессии со знаменитыми спортсменами и пр.

Поэтому все желающие покататься на лыжах этой весной могут смело бронировать билеты в столицу Югры.

Чтобы стать участником марафона, необходимо пройти регистрацию. Эта процедура доступна online. Стоимость участия варьируется от 600 рублей до 3100 рублей и зависит от даты регистрации.