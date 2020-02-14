В Ханты-Мансийске в апреле всех ждут на Югорский лыжный марафон
В Ханты-Мансийске 11 апреля этого года состоится традиционный Югорский лыжный марафон. Подчеркивается, что проведение марафона станет важным мероприятием для всех на фоне отсутствия снега в средней полосе России.
Планируется, что участие в марафоне примут несколько тысяч гостей как из России, так и из-за рубежа. Организаторы мероприятия приглашают не только профессиональных спортсменов, но и всех желающих покататься на лыжах. В прошлом марафоне, который проводился в пойме реки Горная, участвовали олимпийские чемпионы и призеры Олимпиады Евгений Дементьев, Александр Легков, Александр Большунов, чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, известные лыжницы-марафонцы швейцарка Мария Грэфнингс, француженка Анук Фавре Пикон, чешка Клара Моравкова и другие именитые спортсмены, пишет sovsport.ru.
Генеральным партнером Югорского лыжного марафона выступит банк “Открытие”. Компания приготовит комфортабельную лаунж-зону с шезлонгами, автограф-сессии со знаменитыми спортсменами и пр.
Поэтому все желающие покататься на лыжах этой весной могут смело бронировать билеты в столицу Югры.
Чтобы стать участником марафона, необходимо пройти регистрацию. Эта процедура доступна online. Стоимость участия варьируется от 600 рублей до 3100 рублей и зависит от даты регистрации.
Уплатить членский взнос участники могут в банкоматах “Открытия” или же при регистрации. Все клиенты банка “Открытие” могут также оплатить регистрацию через приложение в специально подготовленных для этого шаблонах, а также в интернет-банке. Принять бесплатное участие в лыжном марафоне могут дети младше 12-ти лет, сурдлимпийцы, паралимпийцы, а также ветераны войн, боевых действий и ветераны труда.