Американец лишился титула чемпиона мира в бою с уральским боксером

В день взвешивания Диас был лишен титула чемпиона мира, поскольку он на 1,6 килограмма не уложился в лимит весовой категории. Шавкат Рахимов мог отказаться от боя, но не стал этого делать. В результате американский боец получил штраф в 100 тысяч долларов, половина из которых перейдут уральскому боксеру. Бой со счетом 2 — 2 окончился ничьей.
Думал, что победа на моей стороне. Видимо, недоработал. Идеального боксера не бывает. В следующий раз здесь, в США, мы покажем другой класс,рассказал Шавкат Рахимов.
Напомним, 24 января 2020 года стало известно, что в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions боксер Дмитрий Юн получил перелом ноги в бою с Жорой Амазаряном.