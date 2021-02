Сборная России в матче третьего тура Шведских хоккейных игр одолела команду из Чехии и стала досрочным победителем Евротура. В сборную входят двое уральских хоккеистов: тагильчанин Семен Чистяков и екатеринбуржец Иван Чехович.

Сборная России одержала победу со счетом 7:4, сообщает Е1. Отмечается, что 19-летний защитник «Авангарда» Семен Чистяков из Нижнего Тагила недавно вернулся с МЧМ-2021. Photo: группа "Сборная России по хоккею" во "Вконтакте" Напомним, 31 декабря 2020 года Семен Чистяков забросил победную шайбу в матче сборных России и Швеции на молодежном чемпионате мира. Тагильчанин забросил победную шайбу в матче чемпионата мира со сборной Швеции

