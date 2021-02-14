Вратарь «Краснодара» объяснил,почему футболисты РФ не стремятся выступать за границей

«Все боятся ехать, потому что может не получиться, а тут все-таки деньги. Я слышал от приехавших ребят, что в России и там – совершенно разные ситуации. Языковой барьер, другое отношение к футболистам – это интересно узнать и попробовать на себе. Я не знаю, к чему приведет мой путь. Не исключаю, что я поеду посмотреть, что там творится.