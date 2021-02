Вратарь «Краснодара» объяснил,почему футболисты РФ не стремятся выступать за границей

Лимит на иностранцев в чемпионате России помогает многим доморощенным игрокам найти выгодный контракт в РПЛ.

Голкипер ФК «Краснодар» и молодежной сборной России Матвей Сафонов объяснил, почему у многих российских футболистов нет желания попробовать свои силы за границей. «Все боятся ехать, потому что может не получиться, а тут все-таки деньги. Я слышал от приехавших ребят, что в России и там – совершенно разные ситуации. Языковой барьер, другое отношение к футболистам – это интересно узнать и попробовать на себе. Я не знаю, к чему приведет мой путь. Не исключаю, что я поеду посмотреть, что там творится. Для многих эта мечта поиграть за рубежом превращается в ничто, когда игрок получает хороший контракт. Насколько я знаю, если ты уезжаешь туда, то идешь на понижение зарплаты. Редко бывает, что из России туда идут на повышение. Поэтому многие отказываются. Здесь все хорошо: ты дома, у тебя хороший контракт и маленькие налоги с зарплаты», - цитирует Сафонова “Советский спорт”. Сафонов – воспитанник «Краснодара» и выступает за зелено-черных с начала профессиональной карьеры. В российской премьер-лиге он дебютировал в 18-летнем возрасте в 2017 году.

