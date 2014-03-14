Тагильчанка Михалина Лысова – рекордсменка Паралимпиады в личном медальном зачете
У тагильской спортсменки Михалины Лысовой в личной копилке Паралимпиады Сочи-2014 уже целых четыре медали – одна серебряная и три золотые в лыжных гонках и биатлоне. Выступает Михалина, напомним, вместе с гидом Алексеем Ивановым.
А сборная России, во многом благодаря таким выдающимся спортсменам, как Михалина, с большим отрывом лидирует в командном зачете, имея уже 50 медалей, 18 из которых – высшей пробы.
Россия великая страна и у нас великие спортсмены. Все очень серьезно готовились к этому важнейшему старту. По-моему, к концу Паралимпиады у нас будет очень много медалей (смеется). Есть такая гордость за наших спортсменов, за Россию. Я знаю этих людей, с некоторыми очень хорошо знакома. Это так классно, аж мурашки бегают по коже, когда смотришь старт, который выигрывают наши ребята. Ребята, которые очень многое преодолели ради этих медалей цитирует Михалину издание р.спорт.
Сегодня, 14 марта, будет разыграно 14 комплектов наград. Сначала биатлонисты (и мужчины, и женщины) поборются за места на пьедестале. А на ГК «Роза Хутор» пройдет уникальное состязание в сноуборд-кроссе в категории «стоя» и в суперкомбинации. Болеем за наших!
14 марта, пятница (Россия 2)
09.55 - 11.35. Биатлон.
- Мужчины (сидя). Гонка на 15 км.
- Женщины (сидя). Гонка на 12,5 км.
Прямая трансляция.
12.25 - 16.40. Биатлон.
- Женщины (стоя). Гонка на 12,5 км.
- Мужчины (стоя). Гонка на 15 км.
- Женщины (с нарушением зрения).
- Гонка на 12,5 км. Мужчины (с нарушением зрения). Гонка на 15 км.
Прямая трансляция.
(Спорт)
09.30 - 12.00. Горнолыжный спорт.
- Пара-сноуборд. Женщины (стоя).
- Пара-сноуборд. Мужчины (стоя).
Прямая трансляция.
(Спорт 1)
14.00 - 16.35. Горнолыжный спорт.
- Женщины (с нарушением зрения). Суперкомбинация. Второй вид. Супергигант.
- Женщины (стоя). Суперкомбинация. Второй вид. Супергигант.
- Женщины (сидя). Суперкомбинация. Второй вид. Супергигант.
- Мужчины (с нарушением зрения). Суперкомбинация. Второй вид. Супергигант.
- Мужчины (стоя). Суперкомбинация. Второй вид. Супергигант.
- Мужчины (сидя). Суперкомбинация. Второй вид. Супергигант.
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