Тагильчанка Михалина Лысова – рекордсменка Паралимпиады в личном медальном зачете

Россия великая страна и у нас великие спортсмены. Все очень серьезно готовились к этому важнейшему старту. По-моему, к концу Паралимпиады у нас будет очень много медалей (смеется). Есть такая гордость за наших спортсменов, за Россию. Я знаю этих людей, с некоторыми очень хорошо знакома. Это так классно, аж мурашки бегают по коже, когда смотришь старт, который выигрывают наши ребята. Ребята, которые очень многое преодолели ради этих медалей цитирует Михалину издание р.спорт.