Гимнастки из Нижнего Тагила заняли призовые места на всероссийских соревнованиях в Иваново (ФОТО, ВИДЕО)

Гимнастки из Нижнего Тагила, воспитанницы СДЮШОР №3, демонстрировали грацию и растяжку в Иваново с 4 по 6 марта. О результатах рассказала мама одной из девочек:

Готовились к этому турниру два месяца. Нам тренер сказала, что будет очень сильная конкуренция и на призовое место не стоит рассчитывать. А потом звонят и говорят, что заняли второе место в групповом выступлении с обручами. Первое место заняли хозяева турнира — город Иваново.

Сейчас их тренирует тренер высшей категории Алёна Ибрагимова, которая приехала как раз из Иваново. Нам очень повезло, что она тренирует наших гимнасток, достаточно посмотреть на результаты, -- рассказала журналисту TagilCity.ru мама Комоедовой Вероники.



Кроме Вероники в команде Нижнего Тагила были: Черепанова Александра, Бурлева Ангелина, Любовская Дарья, Новопашина Мария и Машковцева Дарья. В своем выступлении они противостояли восьми другим командам из разных городов России.

В индивидуальном выступлении отличилась Ангелина Серова. Ей пришлось ещё сложнее, потому что оспаривать её мастерство вышли порядка 20 других гимнасток. Тем не менее, гимнастка 2009 года рождения показала себя с самой лучшей стороны и уверенно заняла второе место.