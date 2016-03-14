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Гимнастки из Нижнего Тагила заняли призовые места на всероссийских соревнованиях в Иваново (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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Гимнастки из Нижнего Тагила заняли призовые места на всероссийских соревнованиях в Иваново (ФОТО, ВИДЕО)

14 марта 2016, 12:05СпортДенис Таратонов
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