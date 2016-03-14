Тагильчанин стал чемпионом Кубка России по лыжному двоеборью (ФОТО)

В этот день лучшим стал представитель республики Татарстан Нияз Набеев. Летающий лыжник на трамплине К-90 достигнул отметки в 103 метра. Это дало ему преимущество на следующем этапе - Нияз стартовал первым в лыжной гонке. Длина трассы составляла 10 километров. Лидерство на протяжении всей гонки сохранял казанский спортсмен. Он и достигнул финиша первым.

Честь Нижнего Тагила отстаивали 4 воспитанника спортивной школы «Аист». Максим Кипин показал лучший результат в этот день, замкнув пятерку сильнейших. Однако по итогам общего зачета Кубка России наш земляк стал чемпионом. Юноша набрал 180 очков в этом сезоне, дважды став победителем и трижды становясь вторым.

Первая строчка в итоговом рейтинге обеспечила Максиму Кипину место в сборной страны в следующем году.