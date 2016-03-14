Юные тагильчане завоевали призовые места на турнире по шахматам (ФОТО)

Эти соревнования являются этапом Кубка России. За шахматными досками встретилось сто участников из областей УрФО. Для многих турнир стал проверкой сил и ума перед предстоящим первенством страны.

Тагильские шахматисты показали блестящие результаты. 9-летний Володар Мурзин смог обыграть участников турнира, которые были гораздо старше – мальчик традиционно соревнуется с более взрослыми шахматистами. В этот раз – в категории до 15 лет. В прошлом году Володар был в числе 10-ти сильнейших на первенстве страны. И в этот раз мальчик не понизил планку. В 9-ти турах тагильчанин набрал 8 баллов. Разница с ближайшим конкурентом составила 2 очка.