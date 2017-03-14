Тагильские дзюдоистки вошли в тройку лидеров на региональных соревнованиях в Екатеринбурге (ФОТО)
12 марта в екатеринбургском КОСК «Россия» завершился региональный турнир по дзюдо «Уралочка». Тагильчанки вошли в тройку лидеров.
Кроме спортсменок из Уральского округа участие принимали девочки из Уфы, Кемеровской, Оренбургской, Кировской областей и Пермского края. В соревнованиях приняло участие 186 дзюдоисток, 79 в старшей возрастной группе, 107 в младшей.
Соревновались 250 спортсменок 2001-2003 и 2004-2006 годов рождения из 14 городов России: Екатеринбурга, Оренбурга, Магнитогорска, Челябинска, Ижевска, Самары, Набережных Челнов, Москвы и другие городов рассказали в «Уральце».
Нижний Тагил представили 11 спортсменок от СДЮШОР «Уралец» и 2 участницы от Детско-юношеской спортивной школы №2. Тагильчанки боролись достойно и завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.
СДЮСШОР «Уралец»:
- Киселёва Регина -2 место
- Гринюк Вика - 3 место
- Швецова Анастасия - 3 место
ДЮСШ №2:
- Столбова Ксения – 3 место
Турнир по дзюдо проходит ежегодно в одно и то же время. Очень радует организация и уровень подготовки отметил тренер Алексей Хамзин.
Сейчас спортсменки готовятся к турниру в Самаре, который должен состояться в конце этого месяца.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru