Тагильский «Спутник» уступил подмосковному «Динамо» в первом матче серии 1/4 плей-офф (ФОТО)

Несмотря на то, что все трибуны были заполнены болельщиками, тагильчане не смогли собраться и дать достойный отпор противнику. Сказалось то, что от травм не восстановились Егор Рожков, Сергей Денисов, Егор Кунгурцев, Владислав Воропаев. По уважительным причинам отсутствовали Марат Фархутдинов и Игорь Устинский.

Уже на первой минуте, когда запоздавшие болельщики занимали свои места на трибунах, «Динамо» распечатал ворота «Спутника».

В третьем периоде, когда уже третья шайба оказалась в наших воротах, было принято решение заменить вратаря, однако, на результат матча это не повлияло. В этот вечер единственным отличившимся среди наших хоккеистов был Виталий Жиляков.

Тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов был крайне недоволен результатами игры. Он сказал, что многие хоккеисты раньше времени расслабились, игру подопечной команды он назвал «имитацией хоккея» и сообщил, что выводы сделаны, и будут приняты меры.

Сегодня в 19:00 состоится вторая игра «Спутника» и «Динамо», сообщается на официальном сайте ХК «Спутник».

Фото: пресс-служба ХК «Спутник»