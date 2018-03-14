Концепция нового легкоатлетического манежа представлена в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Глава Нижнего Тагила заострил внимание на том, что этот манеж должен стать не только местом для проведения крупных соревнований. Главным предназначением сооружения должно стать проведение тренировок юных легкоатлетов и занятий детско-юношеских спортивных школ, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».