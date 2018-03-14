Михалина Лысова заняла второе место в гонке на 10 км на Паралимпиаде в Пхенчхане

Михалина пришла к финишу после старта через 40.12,4 мин. Украинка Оксана Шишкова оказалась на первом месте, ее результат — 37.58,9 мин, бронзу получила немка Клара Клюг, ее время составило 42.01,6 мин, сообщает «RT на русском».