Михалина Лысова заняла второе место в гонке на 10 км на Паралимпиаде в Пхенчхане
14 марта, 12:30Спорт
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Серебряную медаль тагильская лыжница получила 13 марта в гонке на 10 км в Пхенчхане среди спортсменок с нарушением зрения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Михалина пришла к финишу после старта через 40.12,4 мин. Украинка Оксана Шишкова оказалась на первом месте, ее результат — 37.58,9 мин, бронзу получила немка Клара Клюг, ее время составило 42.01,6 мин, сообщает «RT на русском».
В предыдущий день Паралимпийских игр в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 10 км в классе «стоя» российская биатлонистка Екатерина Румянцева заняла первое место.
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