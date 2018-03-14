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Михалина Лысова заняла второе место в гонке на 10 км на Паралимпиаде в Пхенчхане
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Михалина Лысова заняла второе место в гонке на 10 км на Паралимпиаде в Пхенчхане

14 марта, 12:30Спорт
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