Слаломист из Нижнего Тагила получил возможность попасть на Юношеские Олимпийские Игры
14 марта, 07:00Спорт
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Два слаломиста из Нижнего Тагила показали хорошие результаты на отборе для квалификационных соревнований к Юношеским Олимпийским Играм. Состязания накануне прошли в Краснодаре.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спортсмены соревновались в прохождении слаломной и спринтерской трасс на байдарке или каноэ.
Самые высокие результаты показал слаломист-одиночник из Нижнего Тагила Александр Харламцев. Его «коллега» - Никита Мартынов, выступающий на байдарке, завершил спринт вторым, а также одержал победу на слаломной дистанции. Но по правилам отбора победа была отдана лидеру гонки в спринте Егору Смирнову из Санкт-Петербурга, передаёт ИА «Все Новости».
Квалификационные старты Юношеских Олимпийских Игр состоятся с 12 по 15 апреля в Барселоне.
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