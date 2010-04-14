Максим Газизов укрепил свои позиции в составе сборной России по боксу

Представитель спортклуба «Спутник», 26-ти летний Максим Газизов, стал победителем международного турнира по боксу «Премьер-министр», завершившегося в Стамбуле. Соревнования в Турции для Максима были сложны тем, что 3 года тренировок он пропустил из-за перелома руки, отмечает тренер. После травмы у Газизова пропала уверенность в своих силах. Но Максим не зря претендует на включение в основной состав олимпийской сборной по боксу – он нашел в себе силы, и стал по-другому относиться к своим возможностям.